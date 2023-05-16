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İran, bir DEAŞ/Horasan üyesini yakaladığını açıkladı

İran, bir DEAŞ/Horasan üyesini yakaladığını açıkladı

İran, DEAŞ/Horasan terör örgütünün ana unsurlarından birinin yakalandığını bildirdi.

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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın, Fars eyaleti Fecr Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi'ne dayandırdığı haberinde, DEAŞ/Horasan'ın operasyon ve medya ağının tespit edilerek ana unsurunun yakalandığı belirtildi.


Bu kişinin 2019'dan beri istihbarat takibinde olduğu, Tahran dahil bazı illerde aşırılık yanlısı kişileri bularak örgüte katılmaları için çalışmalar yürüttüğü aktarılan haberde, yakalanan terör örgütü üyesinin kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Haberde ayrıca 26 Ekim 2022'de Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı ifade edilerek, bu saldırıyı DEAŞ terör örgütünün üstlendiği hatırlatıldı.

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