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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Karaburun-Zeytinler kavşakları 38-41. kilometrelerinde İçmeler Doğal Yaşam Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun D-100 Akyazı-TEM Akyazı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde trafik işaretlemesi yapılacak. Bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülecek.

Kocaeli-Yalova yolunun 13-14. kilometrelerindeki (Taşköprü mevkisi) menfez yapım, Denizli çevre yolu 2. etabının 0-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çanakkale-Ezine yolunun 17-19. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 15-30. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kangal-Divriği yolunun 28-30. kilometrelerindeki çökme nedeniyle ulaşıma tek şeritten iki yönlü izin veriliyor.

Adıyaman-Kahta-Nissibi yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan (Beşpınar Mesire Alanı) kontrollü sağlanıyor.

Gökçebey-Yenice-Karabük yolunun 40-42. kilometrelerindeki Yalnızca Tüneli'nin elektrik-elektromekanik çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

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