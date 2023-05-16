Ahmet Hakan uyardı! AK Parti alarm veriyor! işler sarpa sarabilir

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'nin oylarındaki düşüşle ilgili Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan flaş uyarı geldi. "AK Parti alarm veriyor" diyen Ahmet Hakan, radikal adımlar atılmazsa işlerin sarpa sarabileceğini yazdı.

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AK Parti 14 sayıs seçimlerinden yüzde 35.58 oyla 267 milletvekili kazanarak çıktı. AK Parti'nin oylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.5'un çok altında kalması ge geçen seçime göre de oy kaybedilmesi sonrası Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan "AK Parti alarm veriyor" yazısı geldi. İşte Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

AK Parti için radikal adımlar atılmazsa...

Bu seçimde AK Parti, beklenenin çok altında oy alabildi. Erdoğan’a güven tam ama AK Parti’ye mesafe var.

Erdoğan’ın önümüzdeki süreç içinde üzerinde en çok duracağı konu bu olacaktır diye düşünüyorum.

AK Parti konusunda radikal adımlar atılmazsa önümüzdeki yerel seçimde işler sarpa sarabilir.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı için tıklayın...