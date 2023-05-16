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Yeni dönem bakanları kimler olacak? İşte AK Parti'de bakanlık için ismi geçenler

Yeni dönem bakanları kimler olacak? İşte AK Parti'de bakanlık için ismi geçenler

14 Mayıs seçimleri bitti cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İkinci turu kazanmaya kesin gözüyle bakan AK Parti'de yeni dönem kabinede bakan olarak görev alacak isimler konuşulmaya başlandı. İşte AK Parti kulislerinde konuşulan yeni bakanlar...

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AK Parti’de, TBMM’deki Cumhur İttifakı çoğunluğu ile birlikte şimdiden Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde hangi isimlerin yer alacağı da tartışılıyor. Erdoğan’ın, “AK Parti’nin parlamentodaki çoğunluğunu” baz alarak parlamento içinden de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne bakan atayabileceği ifade ediliyor. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ismi de Dışişleri Bakanlığı için geçiyor. 

Adalet bakanlığı için iki isim var

Cumhuriyet’in haberine göre, TBMM’de çoğunluğu sağlayıp ikinci turda da “Erdoğan’ın ipi göğüsleyeceğini” düşünen AK Parti’de, grup başkanvekilliği gibi görevler alan eski Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç gibi isimlerin de bakan olarak görev alabileceği ifade ediliyor. Yılmaz Tunç’un Adalet Bakanlığı için adı geçiyor. Tunç ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un da “yeni kabinede adalet bakanı olabileceği” ileri sürülüyor.

TBMM Başkanlığı için 4 isim var

Ayrıca TBMM Başkanlığı için de milletvekili seçilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski bakanlar Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gibi isimler tartışılıyor.

İki Bakan görevine devam edebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığını “stratejik bakanlıklar” olarak gördüğü ve Süleyman Soylu ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun milletvekilliğinden istifa ederek bakanlık görevlerine devam edebilecekleri belirtiliyor. 

Dışişleri için Hakan Fidan formülü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin'le yaptığı son görüşmede yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yerine MİT Başkanı Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'ı alması ise MİT aşkanı Fidan'ın Dışişleri Bakanı olacağı şeklinde yorumlanmıştı. brahim Kalın'ın da yeni dönemde MİT'in başına geçeileceği belirtiliyor. 

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