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George Soros: Kalp krizi geçirmedim, hayattayım

George Soros: Kalp krizi geçirmedim, hayattayım

ABD'li milyarder George Soros'un kalp krizi geçirip öldüğü söylentileri yayılmıştı. Açıklama yapan Soros, “Kalp krizi geçirdiğime dair söylentiler tamamen yanlış. Hayattayım ve sağlığım yerinde.” ifadelerini kullandı.

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Dün sosyal medyada ABD'li milyarder George Soros’un geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği iddiası büyük ses getirmişti.

"Hayattayım ve sağlığım yerinde"

Sosyal medya hesabından öldüğüne dair iddialara yanıt veren Soros, “Kalp krizi geçirdiğime dair söylentiler tamamen yanlış. Hayattayım ve sağlığım yerinde” dedi.

"Söylentiler yanlış"

Soros'un bir sözcüsü ise basına yaptığı açıklamada, Soros'un hayatta ve sağlıklı olduğunu ve sosyal medyada kalp krizi geçirdiğine dair söylentilerin yanlış olduğunu belirtti.

George Soros, komplo teorilerinde ve dezenformasyon çalışmalarında en çok hedef alınan isimler arasında yer alıyor.

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