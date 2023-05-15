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CHP'de seçim sonrası kritik toplantı! Yenilgiyi Akşener'e yıktılar

CHP'de seçim sonrası kritik toplantı! Yenilgiyi Akşener'e yıktılar

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı. Sert tartışmanın yaşandığı toplantıya üst düzey yetkilinin Akşener çıkışı damga vurdu.

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CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda, dünkü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Ayrıca, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıya damga vuran İyi Parti çıkışı

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür'ün aktardığı bilgi göre, 2,5 saat süren toplantıya üst düzey yetkilinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalkmasaydı ve oyu düşmeseydi bu tablo olmazdı tespiti damga vurdu.

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, CHP Genel Merkezi'nden yaptığı bağlantıda şu ifadeleri kullandı;

CHP'de MYK tamamlandı. Edinilen bilgilere göre tüm MYK üyeleri olayın tespitinde bulundu ve neden düşük oy alındığı yönünde tespitlerde bulundular. Buna göre MYK'da bir genel başkan yardımcısı masadan eğer İYİ Parti kalkmasaydı, yüzde 15 oranında oy alsaydı bu tablo olmazdı tespitinde bulundu.

Sinan Oğan'la görüşme olacak mı?

Tüm kurmaylar tespitlerde bulundu. Ağırlıklı fikirse terörle ilişkilendirilmek nedeniyle istenilen oyların alınamadığı yönünde bir görüş oldu. Bundan sonrası süreç nasıl işleyecek? Miting yapacak zaman yok başka yöntem bulunacak. Sinan Oğan ile görüşülecek mi? Dün seçim gecesi Kemal Kılıçdaroğlu, Oğan'ı aradı ve tebrik etti. 'Bu kadar oy alacağınızı tahmin etmiyordum' dedi.

MYK'da en dikkat çeken yorum İYİ Parti masadan kalkmasaydı oyu düşmeseydi bu tablo olmazdı tespitinde bulunması oldu.

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