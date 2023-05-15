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HABER /  POLİTİKA

CHP’nin kalesinde AK Parti 3 milletvekili çıkarmayı başardı

CHP’nin kalesinde AK Parti 3 milletvekili çıkarmayı başardı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde resmi olmayan kesin sonuçlara göre Tekirdağ’da CHP 4, AK Parti 3, İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı.

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sona ererken, 858 bin 412 seçmen sayısının olduğu Tekirdağ'da vatandaşlar 2 bin 493 sandıkta oy kullandı. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 777 bin 114 seçmen oy kullanılırken, bu oylardan 758 bin 560’si geçerli sayıldı.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre oyların 282 bin 934'ünü alan CHP 4 milletvekilini, 237 bin 584 oy alan AK Parti 3 milletvekilini, oyların 87 bin 416'sını alan İYİ Parti ise 1 milletvekilini Meclise taşıdı. CHP'den Faik Öztrak (69), İlhami Özcan Aygun (54), Cem Avşar (35) ve Nurten Yontar (57), AK Parti'den Mestan Özcan (50), Gökhan Diktaş (44) ve Çiğdem Koncagül (54), İYİ Parti'den ise Selcan Taşçı Hamşioğlu (44) milletvekili seçildi.

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