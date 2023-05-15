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Ünlü ekonomist Daron Acemoğlu'dan seçim değerlendirmesi! "Etki beklendiği kadar büyük olmadı"

Ünlü ekonomist Daron Acemoğlu'dan seçim değerlendirmesi! "Etki beklendiği kadar büyük olmadı"

Dünyada en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasında gösterilen Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerini yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla değerlendirdi. "Ekonomideki kötü yönetim ve yolsuzlukların seçmen üzerindeki etkisinin beklendiği kadar büyük olmadığını" belirten Acemoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha hafife aldıklarının ortaya çıktığını" vurguladı.

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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) öğretim üyesi, ekonomist  Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerini yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla değerlendirdi.

Prof. Dr. Acemoğlu, seçim sonucu nedeniyle hayal kırıklığına uğramamanın zor olduğunu belirterek, ekonomideki kötü yönetim ve yolsuzlukların seçmen üzerindeki etkisinin beklendiği kadar büyük olmadığını yazdı.

Acemoğlu, seçmenlerin aşırı sağa kaydığı tespitini yaparken, ilk turu yüzde 49'un üzerinde oyla tamamlayan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha hafife aldıklarının ortaya çıktığını vurguladı.

Deprem bölgesinde AK Parti'nin "çok iyi" bir performans gösterdiğini söyleyen Acemoğlu, yıllar boyu süren yolsuzlukların 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerde sorumlu olduğunu, ancak yeni konutlar ve istihdam sözlerinin seçmende etki yarattığını düşünüyor.

Seçim sonuçlarının Türkiye'deki kurumlar için kötü haber olduğunu yazan Acemoğlu, şunları belirtti:

"Demokrasi açısından durum daha bile kötü olabilir. AK Parti, TBMM'de sandalye kaybetse de muhalefet şu anda daha zayıf ve daha parçalı. Üstelik, CHP'nin koalisyonu bir arada tutmak için müttefiklerine birçok parlamento sandalyesi verdi (bu bir hata olabilir). "

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