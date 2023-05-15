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Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan ilk 4 ayda 409 bin yolcu hizmet aldı

Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan ilk 4 ayda 409 bin yolcu hizmet aldı

Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan yılın ilk 4 ayında 409 bin 884 yolcu hizmet aldı.

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Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nda yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Dağlı, “DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre; Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nda 2023 yılı Nisan ayı yolcu trafiği iç hatta 98 bin 600, dış hatta 8 bin 70, toplamda ise 106 bin 670 olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1052’si iç hat, 73’ü de dış hat olmak üzere toplamda 1125, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 899 ton olmuştur” dedi.

Yılın ilk 4 ayını da değerlendiren Zülkif Dağlı, “Ocak-Nisan döneminde ise toplam yolcu trafiği 409 bin 884, uçak trafiği 4 bin 160, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3 bin 631 ton olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.

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