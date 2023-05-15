Faruk Dinç kimdir, aslen nereli? HÜDPAR'lı Faruk Dinç meclise girdi mi?

Türkiye sandık başına gitti ve oyunu kullandı. 28. dönem milletvekilleri de resmi olmayan sonuçlara göre belli olmaya başladı. Meclise girip girmediği merak edilen isimleren biri de AK Parti listelerinden aday olan HÜDA PAR'lı Faruk Dinç oldu. Peki Faruk Dinç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

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14 mayıs seçimlerinin sonucu resmi olarak ilan edilmedi, dünkü seçimlerde 55 milyondan fazla aday dün seçimlerde oy kullandı. Cumhurbaşkanlığının yanı sıra 28. dönem milletvekillerinin de belli olduğu seçimde akibeti merak edilen isimlerden biri de HÜDA Parlı Faruk Dinç oldu.

HÜDA PAR’ın dört adayından Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul’dan, Genel Sekreter Şehzade Demir Gaziantep’ten ve Diyarbakır İl Başkanı ve GİK üyesi Faruk Dinç Mersin’den AK Parti listelerinden milletvekili seçildi. Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ise, AK Parti’den Batman ikinci sıra adaylığında gerekli oyu alamayarak Meclis’e giremedi.

Faruk Dinç kimdir?

Faruk Dinç, 1985 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler köyünde dünyaya geldi. Dinç, ilkokulu Pekmezciler köyünde ve ortaokulu Dicle Kocaalan YİBO'da okudu. Ardından lisans eğitimini Malatya İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde yaptı. Faruk Dinç, yerel ve ulusal kanalda siyer ve sağlık programlarının yapımcılığını ve sunuculuk görevlerini üstlendi.

Faruk Dinç, HÜDA PAR'la başlayan siyasi hayatı partisinin kurucu gençlik kolları başkanlığı görevinde bulundu. HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüren Faruk Dinç, bir dönem Diyarbakır İl Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve 3 çocuk babası olan Dinç, Kürtçe, Zazaca ve İngilizce biliyor.