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Ankara'da Alevi STK'leri ve cemevine saldırıya ilişkin dava dosyası mütalaa için savcıya gönderildi

Ankara'da Alevi STK'leri ve cemevine saldırıya ilişkin dava dosyası mütalaa için savcıya gönderildi

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki bazı Alevi sivil toplum kuruluşları (STK) ile cemevine saldırıya ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

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Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca bulunduğunu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada, müştekiler Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Fatma Ana Cemevi ve Demokratik Alevi Dernekleri temsilcileri ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada hakim, sanık Karaca'nın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan istenen raporun dosyaya geldiğini bildirdi.

Sanığın cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliğinin saptanmadığı aktarılan raporda, Karaca'nın işlediği belirtilen suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

Söz alan müşteki avukatları sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun gelen raporlarla kesinleştiğini belirterek, en üst sınırdan cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık avukatı da müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savunarak, tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Sanık Karaca'nın tutukluluk halinin devamına ve dosyanın mütalaasının hazırlanması için Cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar verildi.

Duruşma 12 Haziran'a ertelendi.

- İddianameden

Davanın iddianamesinde, tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca'nın, 30 Temmuz 2022'de Çankaya ve Mamak ilçelerindeki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Şahı Merdan Cemevi, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ve Fatma Ana Cemevi'ne saldırıda bulunduğu belirtiliyor.

Tutuksuz sanıklar Baver Gül ve Çağdaş Can'ın, Karaca'yı azmettirdiği belirtilen iddianamede, sanıkların, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "silahla basit yaralama" suçlarından 12 yıl 10 aya kadar hapsi talep ediliyor.

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