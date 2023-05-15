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New York Fed imalat endeksi Mayıs ayında beklentilerin altında geldi

New York Fed imalat endeksi Mayıs ayında beklentilerin altında geldi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, mayısta eksi 31,8 ile beklentilerin altında kalırken, 4 ayın en düşük değerini aldı.

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New York Fed'in mayıs ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, mayısta 43 puan azalışla eksi 31,8'e gerilerken, 4 ayın en düşük seviyesi kaydedildi.

Bu dönemde beklentilerin altında gelen verinin eksi 3,7 değerini alması öngörülüyordu. İmalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, nisan ayında 10,8 olarak gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi mayısta 53 puan azalarak eksi 28'e sevkiyat endeksi de 40 puan düşerek eksi 16,4'e indi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 9,8'e yükseldi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

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