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İstanbul Ticaret Odası seçimlere ilişkin açıklama

İstanbul Ticaret Odası seçimlere ilişkin açıklama

İSTANBUL Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “İş dünyası olarak halkımızın Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini aynı vakarla tamamlayıp, ‘istikrar’ ve ‘güvenden’ yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz” dedi.

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Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “14 Mayıs’taki en büyük kazanımımız, milletimizin gösterdiği sağduyu ve demokratik olgunluk oldu. İş dünyası olarak halkımızın Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini aynı vakarla tamamlayıp, istikrar ve güvenden yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Avdagiç, mesajının devamında şunları kaydetti: “Düsturumuz; daima ‘milli üretim’, daima ‘özgür ticaret’, daima ‘daha çok ihracat ve istihdam’ ile daima ‘güçlü Türkiye’dir. Şimdi seçim sonrasını, öncü Türkiye hedeflerimiz için tahkimatın ‘başlangıç noktası’ yapmak amacıyla, hep birlikte işimize koyulacağız.”

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