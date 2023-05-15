Ganyan bayiinde otururken ne olduğunu anlamadan can verdi

İSTANBUL'da kadın sürücünün otopark çıkışı kontrolünü kaybettiği araç ganyan bayiine çarptı. O sırada işyeri önünde oturan talihsiz adam araç ile duvar arasına sıkışarak can verdi.

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Kaza, sabah saatlerinde Silivri’de bulunan otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü aracını park ettiği otoparktan çıkarmak istedi.

Sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç ganyan bayiine çarptı. Araç, ganyan bayiinde oturan 61 yaşındaki Hakan Yolçakar’a çarptı.

Araç ile işyerinin duvarı arasına sıkışan talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.