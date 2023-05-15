BIST 4.613
DOLAR 19,65
EURO 21,38
ALTIN 1.274,81
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de 5 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 7 şüpheli adliyede

İzmir'de 5 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 7 şüpheli adliyede

İzmir'in Menderes ilçesinde 5 kişinin ölümü 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Cüneytbey Mahallesi'ndeki bir kıraathanede 11 Mayıs'ta çıkan silahlı kavganın ardından haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ü daha yakalandı.

Böylece olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 11'e yükseldi.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Diğer 4 şüphelinin ise emniyetteki işleminin devam ettiği belirtildi.

- Olay

Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan ve konuşmak için 11 Mayıs akşamı Cüneytbey Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin ikinci katında bir araya gelen iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, 5 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 7'si olayın ardından gözaltına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Florida'da bir kişi su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı
Florida'da bir kişi su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı
Cemal Enginyurt Meclis'e girdi mi, 28. dönem miiletvekili oldu mu?
Cemal Enginyurt Meclis'e girdi mi, 28. dönem miiletvekili oldu mu?
THY EuroLeague'de sezonun en iyi 5'i belli oldu
THY EuroLeague'de sezonun en iyi 5'i belli oldu
Kazakistan'da Asya ve Pasifik Bölgesinin Kalkınma Kurumları Birliğinin 46. Toplantısı başladı
Kazakistan'da Asya ve Pasifik Bölgesinin Kalkınma Kurumları Birliğinin 46. Toplantısı başladı
İzmir polisi, 23 yaşındaki silah tacirini kıskıvrak yakaladı
İzmir polisi, 23 yaşındaki silah tacirini kıskıvrak yakaladı
Van sınırında 36 kilo 483 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van sınırında 36 kilo 483 gram uyuşturucu ele geçirildi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Milli para atletler, İtalya'da 14 madalya kazandı!
Milli para atletler, İtalya'da 14 madalya kazandı!
Adana'da bir kişinin telefonunu ve parasını gasbeden 2 kişiye dava
Adana'da bir kişinin telefonunu ve parasını gasbeden 2 kişiye dava
Sinan Oğan'a dikkat çeken soru: "İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?"
Sinan Oğan'a dikkat çeken soru: "İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?"
NEVÜ ve Pakistan Wah Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
NEVÜ ve Pakistan Wah Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
Osman Gökçek evli mi, boşandı mı? Osman Gökçek kaç yaşında, aslen nereli?
Osman Gökçek evli mi, boşandı mı? Osman Gökçek kaç yaşında, aslen nereli?