Adana'da bir kişinin telefonunu ve parasını gasbeden 2 kişiye dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin telefonunu ve parasını gasbeden 1'i tutuklu 2 sanık hakkında 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Savcılıkça, "birden fazla kişi ile silahla yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlamasıyla 11 Nisan 2022'de tutuklanan C.B. ile adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz F.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için 18'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü sanıkların, ilçenin Pınar Mahallesi'nde gece vakti sokakta yürüyen müşteki Y.K'nin yanına yaklaşıp zorla araca bindirdikleri, olay yerinden otomobille uzaklaşırken müştekiyi silahla tehdit ederek telefonunu ve üzerinde bulunan 45 lirası ile sigara paketini gasbettikleri belirtildi.

Sanıkların müştekiyi yolda indirip 2 el havaya ateş ettikleri ve olay yerinden kaçtıkları anlatılan iddianamede, fikir ve eylem işbirliği içerisinde hareket eden C.B. ve F.K'nin "gece vakti birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3'er yıla kadar olmak üzere toplam 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.