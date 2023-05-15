Hangi aday hangi bölgeden ne kadar oy aldı? Erdoğan 4 bölgede birinci

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların ülkenin 7 bölgesinde aldıkları oy sayısı ve oranları şöyle...

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14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları netleşti. Kesin olmayan verilere göre seçim ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde en çok oyu alan aday oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise Güneydoğu Anadolu, Ege, Akdeniz bölgelerinde üstünlüğü elde etti. Seçimi üçüncü sırada tamamlayan Sinan Oğan ise en çok oyu Marmara Bölgesi'nden topladı.

İlk turda yarışan adayların ülkenin 7 bölgesinde aldıkları oy sayısı ve oranları şöyle...

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Muharrem İnce