BIST 4.673
DOLAR 19,67
EURO 21,42
ALTIN 1.272,60
HABER /  POLİTİKA

Hangi aday hangi bölgeden ne kadar oy aldı? Erdoğan 4 bölgede birinci

Hangi aday hangi bölgeden ne kadar oy aldı? Erdoğan 4 bölgede birinci

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların ülkenin 7 bölgesinde aldıkları oy sayısı ve oranları şöyle...

Abone ol

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları netleşti. Kesin olmayan verilere göre seçim ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde en çok oyu alan aday oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise Güneydoğu Anadolu, Ege, Akdeniz bölgelerinde üstünlüğü elde etti. Seçimi üçüncü sırada tamamlayan Sinan Oğan ise en çok oyu Marmara Bölgesi'nden topladı.

İlk turda yarışan adayların ülkenin 7 bölgesinde aldıkları oy sayısı ve oranları şöyle...

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Muharrem İnce

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Açılan sandık sayısı yüzde 98'i geçti 28. Dönem Milletvekilleri belli oldu! İşte TBMM'de yer alacak 600 isim
Foto Galeri Açılan sandık sayısı yüzde 98'i geçti 28. Dönem Milletvekilleri belli oldu! İşte TBMM'de yer alacak 600 isim Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çin'de bir ABD vatandaşı, casusluk suçlamasıyla müebbet hapis cezası aldı
Çin'de bir ABD vatandaşı, casusluk suçlamasıyla müebbet hapis cezası aldı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den medyaya teşekkür
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den medyaya teşekkür
Filistinlilerin nüfusu zorunlu göçü yaşadıkları "Nekbe"den bu yana 10 kat arttı
Filistinlilerin nüfusu zorunlu göçü yaşadıkları "Nekbe"den bu yana 10 kat arttı
Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 2 okul kullanılamaz hale geldi
Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 2 okul kullanılamaz hale geldi
Şırnak'ta aynı aileden 4 isim 4 farklı partiden aday olmuştu… Sadece biri kazandı
Şırnak'ta aynı aileden 4 isim 4 farklı partiden aday olmuştu… Sadece biri kazandı
İstanbul Havalimanı’nda oy sayımı sona erdi! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı
İstanbul Havalimanı’nda oy sayımı sona erdi! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı
Fenerbahçe, Trabzonspor maçını hazırlanıyor
Fenerbahçe, Trabzonspor maçını hazırlanıyor
Can Atalay evli mi, eşi kimdir? TİP'li vekil Can Atalay çocuğu var mı?
Can Atalay evli mi, eşi kimdir? TİP'li vekil Can Atalay çocuğu var mı?
Sivas'ta otomobil takla attı: 2’si çocuk kişi 3 yaralı
Sivas'ta otomobil takla attı: 2’si çocuk kişi 3 yaralı
Sakarya'da haber alınamayan ilahiyat öğrencisinin cesedi arazide bulundu
Sakarya'da haber alınamayan ilahiyat öğrencisinin cesedi arazide bulundu
Almanya'da toptan eşya fiyatları 28 aydır ilk kez düşüş kaydetti
Almanya'da toptan eşya fiyatları 28 aydır ilk kez düşüş kaydetti
Nijerya, Sudan'daki tahliye operasyonlarını tamamladı
Nijerya, Sudan'daki tahliye operasyonlarını tamamladı