Can Atalay evli mi, eşi kimdir? TİP'li vekil Can Atalay çocuğu var mı?

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti ve 28. dönem milletvekili adayları da netleşmeye başladı. TİP'ten Meclis'e 4 isim girdi. Meclis dışı kalan isim Barış Atay'ın yerine Hatay'dan Can Atalay Meclis'e girdi. Peki TİP'ten Meclis'e giren Can Atalay kimdir? Gezi tutuklusu avukat Can Atalay kaç yaşında? Can Atalay evli mi?

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14 Mayıs seçimleri sona erdi, oy sayımları da yurt genelinde bitmek üzere. 28. dönem milletvekilleri ise bir bir netleşmeye başladı. Türkiye İşçi Partisi'nden Meclis'e yeni giren isim Can Atalay oldu. Barış Atay'ı yerine Meclis'e giren Can Atalay hayatı ile de merak edildi. Gezi tutuklusu olan Barış Atay, aday gösterildiği Hatay'da milletvekili seçildi. Peki kimdir Barış Atay, kaç yaşında, aslen nereli?

Adana öğrenci yurdu yangını, Çorlu tren kazası gibi Türkiye'deki birçok toplumsal dava ile gazeteci ve yazarların düşünce özgürlüğü davalarında avukatlık yapan Barış Atalay 47 yaşında.

24 Mart 1976'da İstanbul'da doğan Can Atalay, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yükseköğrenim gördü. Mezun olduktan sonra bir süre NTV'nin hukuk departmanında çalıştı.

İstanbul merkezli Sosyal Haklar Derneği'nin yönetim kurulunda yer aldı. 2014'te 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan Soma Faciası'ndan sonra Soma davasının ve ardından Ermenek maden kazasının avukatlığını; 2016 yılında 11 çocuğun yaşamını yitirdiği 24 çocuğun yaralandığı Adana öğrenci yurdu yangınında mağdur ailelerin avukatlığını, 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen Çorlu tren kazasıyla ilgili davada hayatını yitirenlerin yakınlarının avukatlığını; 2020'de yedi işçinin ölümü, 127 işçinin yararlanmasına neden olan Hendek havai fişek fabrikası patlamasında işçi ailelerinin avukatlığını üstlendi.

Mimarlar Odası'nın avukatı olarak İstanbul'da Validebağ Korusu'ndaki yapılaşma ile mücadele eden Validebağ Gönüllüleri'ni savundu. İstanbul'da Emek Sineması'nın yıkılmasına karşı düzenlenen kampanyanın örgütleyicileri arasında yer aldı ve Danıştay'da Gezi Parkı planlarını iptal ettirdi.

Atalay, Gezi Parkı’na AVM yapılması girişimine karşı kurulan Taksim Dayanışması’nın avukatlığını yürüttü. Gezi Davası'nda sanık olarak davaya dahil edilip gözaltına alındı; yargılandığı iki davadan beraat etti.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılandığı davanın 25 Nisan 2022'da İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Atalay, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor