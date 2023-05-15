BIST 4.673
DOLAR 19,67
EURO 21,42
ALTIN 1.272,60
HABER /  GÜNCEL

Mezarlıkta bir garip olay! Kadın ekipleri harekete geçirdi, gerçek çok başka çıktı!

KAYSERİ’nin Kocasinan ilçesinde mezarlık ziyaretine giden kadın, bir mezarlığın içerisinde insan kemiği bulduğunu söyleyerek polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan çalışmalarda kemiğin bir hayvana ait olduğu tespit edildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Tanpınar Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Sokak üzerinde bulunan mezarlığa ziyarete giden kadın, bir mezarın üzerinde insan kemiği bulduğunu ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları sonucu ihbarcı kadının insan kemiği gördüğünü iddia ettiği mezarı bularak inceleme yaptı.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, ihbarcının insan kemiği olarak iddia ettiği kemiklerin hayvan kemiği olduğu anlaşıldı.

İhbarın asılsız olduğunu anlayan ekipler normale döndü.

ÖNCEKİ HABERLER
Çiriş otunun hem çorbası hem yemeği yapılıyor
Çiriş otunun hem çorbası hem yemeği yapılıyor
AB'den Türkiye'deki seçimlerle ilgili değerlendirme
AB'den Türkiye'deki seçimlerle ilgili değerlendirme
İnönü ve Turgut Özal Üniversiteleri yurtdışı öğrenci kabulü için protokol imzaladı
İnönü ve Turgut Özal Üniversiteleri yurtdışı öğrenci kabulü için protokol imzaladı
Gezi Parkı'nda "Camide bira içtiler" iddiasını yalanlamıştı! Fuat Yıldırım Milletvekili seçildi mi?
Gezi Parkı'nda "Camide bira içtiler" iddiasını yalanlamıştı! Fuat Yıldırım Milletvekili seçildi mi?
Millet İttifakı'nda hüsran! Seçim hedefinin neden tutmadığı ortaya çıktı
Millet İttifakı'nda hüsran! Seçim hedefinin neden tutmadığı ortaya çıktı
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan seçim sonuçlarını değerlendirdi
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan seçim sonuçlarını değerlendirdi
Samsunspor puan rekoru için sahaya çıkacak
Samsunspor puan rekoru için sahaya çıkacak
Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Osman Gökçek Meclis'e girdi mi 28. dönem AK Parti milletvekili oldu mu?
Osman Gökçek Meclis'e girdi mi 28. dönem AK Parti milletvekili oldu mu?
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi güneş santrali kuruyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi güneş santrali kuruyor
Tokat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı!
Tokat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı!
CHP'den YSK önünde açıklama! 'Esas seçim şimdi başlıyor'
CHP'den YSK önünde açıklama! 'Esas seçim şimdi başlıyor'