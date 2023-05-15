Millet İttifakı'nda hüsran! Seçim hedefinin neden tutmadığı ortaya çıktı

14 mayıs seçimlerinde Millet İttifakı, istediğini alamadı. İlk turda Kılıçdaroğlu kazanamadı, Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifakı'nda kaldı. Beklentilerin altında kalan muhalefetin, seçim kampanyasını neden doğru yönetemediğine ilişkin nedenler ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçiminde sandığın yüzde 99.4'ü açıldı. Erdoğan oyların yüzde 49.4'ünü aldı, Kılıçdaroğlu yüzde 45'ini aldı. Cumhur İttifakı yüzde 49.4 oy ve 321 milletvekilliği kazandı. Millet İttifakı ise yüzde 35.1 oy ve 213 milletvekili kazandı.

Muhalefet, ilk turda cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamadığı gibi parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı.

Altılı masanın tüm gücüyle asılmasına rağmen seçimlerde istenileni alaması tartışmaları beraberinde getirdi. Anket ortamalarında hep önde gösterilen Millet İttifakı, seçim sonrası hayal kırıklığına yol açtı. Peki muhalefet neden kırgın, küskün iktidar seçmenini kazanamadı? Hüsrana dönüşen sürecin başlıkları:

Altılı masadaki dağınık görüntü

Neredeyse 1 yıl "kazanacak aday" vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'nu adaylığına itiraz eden Akşener, kalktığı masadan 3 gün sonra geri döndü. Adaylığın 1 yıl hiç konuşulmaması ve kavganın kamuoyu önünen en sert şekilde yapılması umut bağlayanları kızdırdı. Kısa sürede İYİ Parti teşkilatlarında istifalar birbirini izledi. Yeni hükümet sisteminin çok başlı olması her parti genel başkanına yardımcılık ve Davutoğlu'nun "Cumhurbaşkanı kendi karar alırsa kriz çıkar, ülke seçime gider" sözleri tuzu biberi oldu.

Davutoğlu'nun CHP'ye oy vermek istemeyen halası

Ahmet Davutoğlu, katıldığı programda halasının bile kendisine oy vermeyeceğini söyledi. Davutoğlu, "Biraz önce 90 yaşında halam var, onun oğlunu ziyaret ettim. Halam, "Bizim Ahmet'e nasıl oy vereceğiz?" demiş. Samimi bir soru. Hayatı boyunca CHP karşısında pozisyon almış. Bana oy vermek istiyor. Onlar da halama durumu anlatmışlar. Bazılarının halam gibi tepki verdiğini görüyorum." dedi.

Ali Babacan da söyledi

Aynı şekilde Babacan, seçim kampanyası sırasında "Bizim seçmenlerimizin yüzde 100'ünü CHP logosu altına 'evet' mührünü bastırmaya ikna edemeyebiliriz." diye konuştu.

CHP listelerinde CHP seçmenin istemediği adaylar

CHP listelerinde tartışılan isimlerin aday gösterilmesi örgütlerde huzursuzluğa yol açtı. En somut örneği Sadullah Ergin oldu. Ergin törene katılmazken DEVA Partisi'nden Yunus Keleş’in sahneye çıkmasıyla beraber, izleyicilerin önemli bir kısmı salonu terk etti.

CHP ile diğer 3 parti arasındaki koku uyuşmazlığı

AK Parti'den kopan Davutoğlu ve Babacan'ın istenen enerjiyi oluşturamaması beraberinde "aslı varken kopyasına gerek" görüşünü meydana getirdi. Milli görüş-muhafazakar seçmenin CHP ile olan söylem birlikteliğindeki sıkıntılar halının altına süpürüldü. Anket ortalamalarında yüzde 27-28 görünen CHP, 4 partinin desteğine rağmen yüzde 25.4 oy aldı.

Akşener'in seçime 2 gün kala bakanlık krizi

Bakanlık dağılımının CHP ve İYİ Parti arasında olacağını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP çok arzu ederse diğer partilerden de bakanlık önerebilir, bizi ilgilendirmez" çıkışı masanın küçük ortaklarını salladı. Davutoğlu ise "Daha önce açıkladığımız yol haritasına göre bütün partilerin liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ayrıca her bir partiye birer bakanlık verilecek. Sonra oy oranlarına göre de bakanlıkları olacak" dedi.

Muharrem İnce'ye yapılanlar ve kaset iftirasında CHP'nin tutumu

Muharrem İnce'ye çekil baskısı yapan ve İnce'ye yönelik linç girişimine çanak tutulması. Dahası kaset iftirasında CHP'nin net ilkeli duruşu kamuoyuna yansıtamaması. Bu süreçte İnce, CHP'yi işaret etti, dahası çekilirken de "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." dedi.

AK Parti'nin kırgın seçmeni için İYİ Parti alternatif olamadı onlar MHP ve Yeniden Refah'a gitti

21 yılın verdiği yorgunluk ve yıpranmışlığın sonucu olarak AK Parti'den küsen seçmenin yeni adresi MHP ve Yeniden Refah Partisi oldu. Akşener'in üslubu ve izlediği yol AK Parti seçmeninin ilgisini çekemedi. 2018 seçimlerinde yüzde 42.56 olan oyları yüzde 35.5' düştü. Oyların yüzde 3 civarı MHP'ye yüzde 2 gibi de Yeniden Refah'a gitti.

Baykar ve ABD'li şirket polemiği

Kılıçdaroğlu'nun CIA ile çalışan sahibi Türk olan ABD'li şirket Sierra Nevada'ya uzay çalışmaları için Atatürk Havalimanı'nı tahsis edeceğini söylemesi Kılıçdaroğlu'na eksi puan yazdı.

Kılıçdaroğlu yüzde 70 şartını unuttu

Oysa 2015 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), işi üstleneceği duyurulan Sierra Nevada'ya üretilecek uçağın tüm parçalarının en yüzde 70’ini Türkiye’de imal etme şartı getirmek isteyince, proje ortada kaldı. Bayraktar Genel Müdürü Haluk Baykar'ın "Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş." sözlerine Kılıçdaroğlu'nun cevapları yine ittifakın hanesine olumsuz puan olarak yansıdı.