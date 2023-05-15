BIST 4.673
DOLAR 19,67
EURO 21,42
ALTIN 1.272,60
HABER /  DÜNYA

Gürcistan'dan Rusya'ya sadece yaptırım olmayan şirketler uçabilecek

Gürcistan'dan Rusya'ya sadece yaptırım olmayan şirketler uçabilecek

Gürcistan Sivil Havacılık Ajansı, Gürcistan ile Rusya Federasyonu arasında doğrudan uçuşların sadece yaptırım uygulanmamış havayolu şirketleri ve uçakları tarafından gerçekleştirilebileceğini duyurdu.

Abone ol

Ajans, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 10 Mayıs'ta imzaladığı kararname ile bugünden itibaren Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçuşlarıyla ilgili yasakların sonlandırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Gürcistan ile Rusya arasında doğrudan uçuşların yapılması için ilgili izinleri talep eden birkaç hava yolu şirketinden başvuruların Ajans'a yapıldığı belirtildi.

Başvuru yapan hava yolu şirketleriyle ilgili gereken araştırma ve incelemelerin başladığı bilgisi verilen açıklamada "Gürcistan ile Rusya Federasyonu arasındaki uçuşların yalnızca yaptırım uygulanmayan hava yolları ve uçaklar tarafından gerçekleştirileceği Gürcistan'ın kesin görüşüdür." ifadesine yer verildi.

Putin'in imzaladığı karar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta imzaladığı kararnamelerle, Gürcistan vatandaşları için vize uygulamasını 15 Mayıs'tan itibaren kaldırmış, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçuşları ve turizm şirketlerinin Gürcistan'a yönelik tur paketi satışlarıyla ilgili yasakları da sonlandırmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise Putin'in bu karara tepki göstererek, "Rusya'nın ülkesinin topraklarını işgal ettiği sürece Gürcistan ile vize uygulamasının kaldırılmasının kabul edilemeyeceğini" söylemişti.

Putin, Gürcistan'da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından 21 Haziran 2019'da Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçmasını ve bu ülkeye yönelik tur paketi satışlarını yasaklamıştı.

İki ülke arasında 2008'de yaşanan "Güney Osetya Savaşı"nın ardından Gürcistan, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmiş ve Rusya vatandaşlarına vize uygulamıştı. Dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kararıyla 2012'de Gürcistan tek taraflı olarak Rusya'ya vize uygulamasını kaldırmıştı.

Rusya Federasyonu ise Gürcistan vatandaşlarına 2000'de vize uygulamaya başlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinli gözaltına alındı
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinli gözaltına alındı
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
İki arkadaşın feci ölümü! Aileleri sonradan fark etti
İki arkadaşın feci ölümü! Aileleri sonradan fark etti
Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası
Rusya'dan son dakika seçim açıklaması! Kim kazanırsa kazansın...
Rusya'dan son dakika seçim açıklaması! Kim kazanırsa kazansın...
Can Atalay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? TİP'ten Meclis'e giren Can Atalay evli mi?
Can Atalay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? TİP'ten Meclis'e giren Can Atalay evli mi?
İstanbul'da cumhurbaşkanlığı sandıklarının tamamı açıldı! İşte İstanbul'un tercihi...
İstanbul'da cumhurbaşkanlığı sandıklarının tamamı açıldı! İşte İstanbul'un tercihi...
Gaziantep FK'de seçimli olağan genel kurul kararı alındı
Gaziantep FK'de seçimli olağan genel kurul kararı alındı
Diyarbakır'da seçim sonuçları: Yeşil Sol'a soğuk duş! Hesaplar tutmadı
Diyarbakır'da seçim sonuçları: Yeşil Sol'a soğuk duş! Hesaplar tutmadı
Putin, Rusya'nın İslam ülkeleriyle iş birliğini geliştirmek istediğini söyledi
Putin, Rusya'nın İslam ülkeleriyle iş birliğini geliştirmek istediğini söyledi
Meclis’e giremeyen Mehmet Aslantuğ’dan açıklama: An itibarıyla…
Meclis’e giremeyen Mehmet Aslantuğ’dan açıklama: An itibarıyla…
Florida'da bir kişi su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı
Florida'da bir kişi su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı