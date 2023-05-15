BIST 4.638
DOLAR 19,66
EURO 21,42
ALTIN 1.274,30
HABER /  DÜNYA

Florida'da bir kişi su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı

Florida'da bir kişi su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı

- Florida’da bir üniversite profesörü, su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı.

Abone ol

CBS News'in haberine göre, söz konusu rekoru kırmak için bir çeşit su altı otelinde yaşayan Joseph Dituri, bir önceki rekor olan 73 günü aştı.

Su altındaki 74. gününü 13 Mayıs'ta tamamlayan Dituri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, süreci sona erdirmeyi henüz düşünmediğini; suyun üstüne 100. günün sonunda çıkmayı planladığını belirtti.

Dituri, "İlk günden itibaren amacım gelecek nesillere ilham vermek, deniz altındaki yaşamı inceleyen bilim insanlarıyla röportaj yapmak ve insan vücudunun zor şartlarda nasıl işlediğini öğrenmek oldu." dedi.

Deniz Kaynakları Geliştirme Vakfının organize ettiği "Project Neptune 100" adlı su altı görevi kapsamında Dituri, Florida'da 9 metre derinliğindeki bir lagünün dibinde yer alan; Jules Undersea Lodge adı verilen bir çeşit su altı otelinde yaşıyor.

Su altında bulunduğu süre boyunca bir dizi fiziksel ve psikolojik sağlık taramasından geçirilen Dituri, 9 Haziran'da su üstüne çıkmayı planlıyor.

Su altında en uzun süre yaşama rekorunun bir önceki sahipleri olan Jessica Fain ve Bruce Cantrell da aynı yerde 73 gün geçirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bartın'da polisin dur ihtarına uymadı kazada hayatını kaybetti
Bartın'da polisin dur ihtarına uymadı kazada hayatını kaybetti
Katar'ın başkentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağı
Katar'ın başkentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağı
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi martta sert düştü
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi martta sert düştü
Müşahitler seçim parası alacak mı? Müşahitlere seçim görevli ücreti ödenir mi?
Müşahitler seçim parası alacak mı? Müşahitlere seçim görevli ücreti ödenir mi?
2023 seçiminin sürprizleri! Rize, Diyarbakır, Nevşehir ilklerin kentleri oldu
2023 seçiminin sürprizleri! Rize, Diyarbakır, Nevşehir ilklerin kentleri oldu
Nevşehir siyasi tarihinde ilk kez kadın milletvekili çıkarttı!
Nevşehir siyasi tarihinde ilk kez kadın milletvekili çıkarttı!
Çin Merkez Bankası, beklentiler dahilinde faizi sabit tuttu
Çin Merkez Bankası, beklentiler dahilinde faizi sabit tuttu
Batı Şeria'da İsrail'e ait bir İHA düştü
Batı Şeria'da İsrail'e ait bir İHA düştü
Güney Kore ve Endonezya, işbirliğini geliştirecek
Güney Kore ve Endonezya, işbirliğini geliştirecek
Gazeteci Hasan Tahsin şehit edilişinin 104. yılında anıldı
Gazeteci Hasan Tahsin şehit edilişinin 104. yılında anıldı
Spor toto 1. Lig’de 37. haftanın hakemleri belli oldu
Spor toto 1. Lig’de 37. haftanın hakemleri belli oldu
Kuzey Kore'ye göre tek sorumlu ABD!
Kuzey Kore'ye göre tek sorumlu ABD!