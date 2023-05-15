BIST 4.652
DOLAR 19,66
EURO 21,39
ALTIN 1.274,28
HABER /  SPOR

Spor toto 1. Lig’de 37. haftanın hakemleri belli oldu

Spor toto 1. Lig’de 37. haftanın hakemleri belli oldu

Spor toto 1. Lig’in 37. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Abone ol

Spor Toto 1. Lig’de 37. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Spor toto 1. Lig’de 37. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın
17.00 Samsunspor - Bodrumspor: Erkan Özdamar
17.00 Boluspor - Eyüpspor: Hüseyin Göçek
17.00 Tuzlaspor - Manisa FK: Kutluhan Bilgiç
17.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
17.00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Pendikspor - Bandırmaspor: Arda Kardeşler
17.00 Altınordu - Erzurumspor FK: Mete Kalkavan

ÖNCEKİ HABERLER
Sandık görevlisi ücretleri 2023 kaç para oldu, paralar ne zaman ödenir?
Sandık görevlisi ücretleri 2023 kaç para oldu, paralar ne zaman ödenir?
Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı!
Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı!
HÜDA PAR'dan üç isim AK Parti listelerinden milletvekili seçildi
HÜDA PAR'dan üç isim AK Parti listelerinden milletvekili seçildi
Nesli tükenmek üzere! Ardahan'da bitkin halde bulundu, koruma altına alındı
Nesli tükenmek üzere! Ardahan'da bitkin halde bulundu, koruma altına alındı
Güney Kore ve Endonezya, çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeyi görüşüyor
Güney Kore ve Endonezya, çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeyi görüşüyor
Bütçe açığı Nisan ayında 132,4 milyar lira oldu
Bütçe açığı Nisan ayında 132,4 milyar lira oldu
Fenerbahçe -Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe -Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Barcelona, La Liga'nın bitimine 4 hafta kala ipi göğüsledi
Barcelona, La Liga'nın bitimine 4 hafta kala ipi göğüsledi
Seçimi Ankara'da takip eden Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da işbaşı yaptı
Seçimi Ankara'da takip eden Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da işbaşı yaptı
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist yarın belli olacak
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist yarın belli olacak
Alternatif Bank müşterileri Yapı Kredi ATM'lerini ücretsiz kullanabiliyor
Alternatif Bank müşterileri Yapı Kredi ATM'lerini ücretsiz kullanabiliyor
Göztepe, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Göztepe, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek