Seçimi Ankara'da takip eden Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da işbaşı yaptı

İBB Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası yaptığı ilk paylaşımında, "Ankara’da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul’da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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Seçimler nedeniyle Ankara’ya giden Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a döndü.

İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Ankara'da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul'da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul'a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek” ifadelerini kullandı.

1-14 Mayıs tarihleri arasında yıllık izne çıkan İmamoğlu, seçim için birçok farklı şehirde miting düzenlemişti.