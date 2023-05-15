Cezaevinden TİP milletvekili seçildi! Gezi tutuklusu Can Atalay tahliye edilecek mi?

GEZİ davası tutuklusu Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden seçilerek milletvekili oldu. Can Atalay'ın milletvekili mazbatasını aldıktan sonra cezaevinden tahliye edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Mustafa Balbay da cezaevinde iken milletvekili seçilmişti. MustafA Balbay tnasıl tahliye olmuştu.

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14 Mayıs seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre Türkiye İşçi Partisi (TİP) dört milletvekili çıkardı. TİP'ten Meclis'e giren isimler Erkan Baş, Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve Can Atalay oldu. TİP'ten Milletvekili seçilen Can Atalay, Gezi olayları davası kapsamında halen Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

İstanbul'dan 3, Hatay'dan 2 vekil çıkardı

Açıklanan verilere göre İstanbul'dan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın yanı sıra partinin diğer milletvekili adaylarından Ahmet Şık ve Sera Kadıgil de yeniden Meclis'e girmeye başardı. TİP'in yüzde 8,69 oy aldığı Hatay'dan ise milletvekili adayı Can Atalay TBMM'ye girdi.

Atalay'a yerini verdi seçilemedi

Erkan Baş, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın Gezi tutuklusu Can Atalay'ın cezaevinden çıkabilmesi için Hatay ilk sıra adaylığından vazgeçtiğini açıklamıştı. Barış Atay, büyüdüğü ve seçmen desteği bulunan Hatay'ın yerine Antalya'da ikinci sıradan aday gösterilmişti. Ancak TİP, Antalya'dan milletvekili çıkaramadı.

Mehmet Aslantuğ ve İrfan Değirmenci...

TİP'in yüzde 5,69 oy aldığı Muğla'daki milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ da Meclis'e giremedi. TİP'in İzmir milletvekili adaylarından İrfan Değirmenci de Meclis'e seçilemedi. Seçime Emek ve Özgürlük İttifakı içinde ancak kendi logosu ve listesiyle giren TİP'in Türkiye genelindeki oyunun yüzde 1,71 olduğunu ortaya koydu.

Can Atalay hapisten çıkabilecek mi?

Türkiye İşçi Partisi, Hatay'dan 44 bin 792 oy aldı. Bu verilere göre Hatay TİP 1. Sıra'dan aday gösterilen Can Atalay milletvekili seçildi. Sonucun kesinleşmesi durumunda Silivri Cezaevi'nde bulunan Atalay tahliye edilecek ve Meclis'te görev yapacak.

Mustafa Balbay tahliye edilmişti!

Ergenekon kapsamında tutuklu bulunan Mustafa Balbay, 12 Haziran 2011'de yapılan genel seçimde CHP'den aday olmuş ve İzmir 2. Bölge milletvekili seçilmişti. Milletvekili seçilmesinin ardından tahliye talebinde bulunan Balbay'ın talebi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

"3. Yargı Paketi" olarak bilen “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İlişkin Dava Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı”nın TBMM'den geçip yasalaşmasından hemen sonra 5 Temmuz 2012 günü tahliyesini tekrar talep etti, bu talep de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. 9 Aralık 2013 tarihinde tahliye edilmişti.