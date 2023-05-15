Uzmanı uyardı: "Kapı ve pencereler kapalı tutun"

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Emel Peru, mevsimsel alerjik rinit nedeniyle polenlerin uçuştuğu mevsimlerde kapı ve pencerelerin kapalı tutulması gerektiğini belirtti.

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Medicana Sivas Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Emel Peru Yücel, mevsimsel alerjik rinit bir diğer adıyla saman nezlesi hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Peru, alerjik rinitin burun içini kaplayan mukozanın alerjik nedenli iltihaplanması olduğunu ifade ederek, “Alerjik yatkınlığı olan kişilerde daha sık görülür. En sık görülme nedeni havada uçuşan polenlerdir. Kendiliğinden geçme ihtimali çok düşüktür. Bilimsel çalışmalara göre, toplumun yaklaşık beşte birinin alerjik rinitli olduğu belirtilmektedir. Alerjik rinit olan kişilerde sosyal ve psikolojik sorunlar daha sık görülmektedir” dedi.

Gözaltı mavimsi bir renk aldıysa bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Peru, alerjik rinit hastalığının belirtilerini şu şekilde sıraladı; “Burun akıntısı ve burun tıkanması, gözlerde sulanma ve kaşıntı, aksırma, öksürme ve boğaz ağrısı, boğazda, burunda veya üst damakta kaşıntı, sinüslerde baskı ve yüzde ağrı, gözaltlarının şişmesi ve mavimsi bir renk alması, koku ve tat duyularında azalma, çocuk hastalarda sık sık ellerini buruna sürtme ve kaşıma hareketi, yorgunluk, algılama güçlüğü, uyku bozukluğu, bazen bu belirtilere hırıltılı solunum eşlik edebilir, öksürük ve baş ağrısı olur” diye konuştu.

“Evde hayvan ve bitki bulundurmayın”

Evde hayvan ve bitki bulundurulmaması gerektiğine değinen Peru, “ Mevsimsel alerjik rinit, genellikle havada uçuşan ağaç, çayır ve ot polenlerine bağlı olarak oluşur. Yaşanılan coğrafi bölgeye göre polen miktarları değişebilir. Kuru ve rüzgarlı havalarda polen miktarları daha yoğundur ve alerjik rinit gözlemlerinde artış görülebilir. Alerjik rinitte, daha çok ev tozu akarı, küf mantarı, hamamböceği, hayvan tüyü gibi ev içi alerjendir. Tozlu ve polenli ortamlarda bulunmayın. Polenlerin uçuştuğu mevsimlerde kapı ve pencereler kapalı tutun. Özellikle kaloriferli evlerde hava nemlendiricileri kullanın. Oda havasının temizliğine dikkat edin. Evde hayvan ve bitki bulundurmayın. Tüylü ve yünlü battaniyeler kullanmayın. Toz barındırabilecek tarzda kilim, halı gibi ev eşyaları kullanmayın. İlaçlarınızı hekiminizin önerdiği şekilde kullanın. Genel sağlık kurallarına uyun. Her gün egzersiz yapın, sigarayı bırakın, dengeli beslenin” şeklinde konuştu.