BIST 4.669
DOLAR 19,66
EURO 21,41
ALTIN 1.274,30
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Müze Konseri" verecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Müze Konseri" verecek

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Müze Konseri"ni 17 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Abone ol

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, müzenin tarihi atmosferinde organize edilecek konserde, keman sanatçıları Eren Kuştan ve Nigina Kamilova Skovdahl, viyolada Sonat Serbest, viyolonselde Pelin Baysal Ateşok, kontrbasta Işık Kadir Keskin, klarnette Ardahan Serindağ, fagotta Oğuzhan Güner ve kornoda Volkan Kartal sahne alacak.

Antalya Müzesi'ndeki konser 17 Mayıs saat 15.00'te sahnelenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Oylar sayılmaya devam ediyor! TBMM Genel Kurulu'nda süreç nasıl işleyecek?
Oylar sayılmaya devam ediyor! TBMM Genel Kurulu'nda süreç nasıl işleyecek?
Şilan Ayyıldız, NCAA SEC Güneydoğu Şampiyonası'nda birinci oldu
Şilan Ayyıldız, NCAA SEC Güneydoğu Şampiyonası'nda birinci oldu
Hangi parti kaç milletvekili kazandı? İşte Meclis'e giren milletvekillerinin partilere göre dağılımı
Hangi parti kaç milletvekili kazandı? İşte Meclis'e giren milletvekillerinin partilere göre dağılımı
Basketbolda ertelenen Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı yarın oynanacak
Basketbolda ertelenen Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı yarın oynanacak
Mehmet Aslantuğ Meclis'e girdi TİP'ten aday olmuştu
Mehmet Aslantuğ Meclis'e girdi TİP'ten aday olmuştu
Kasımpaşa, yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak
Kasımpaşa, yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak
TÜİK doğum istatistiklerini açıkladı; doğurganlık hızının en yüksek olduğu il bakın neresi oldu...
TÜİK doğum istatistiklerini açıkladı; doğurganlık hızının en yüksek olduğu il bakın neresi oldu...
SEDAŞ, Gebze'de aydınlatma çalışmalarına başladı
SEDAŞ, Gebze'de aydınlatma çalışmalarına başladı
Down sendromlu basketbolcular, Avrupa şampiyonluğunu kazanacaklarına inanıyor
Down sendromlu basketbolcular, Avrupa şampiyonluğunu kazanacaklarına inanıyor
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil beton duvara çarptı: 4 yaralı
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil beton duvara çarptı: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli'den açıklama geldi şiddeti kaç?
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli'den açıklama geldi şiddeti kaç?
Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak
Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak