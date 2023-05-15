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Down sendromlu basketbolcular, Avrupa şampiyonluğunu kazanacaklarına inanıyor

Down sendromlu basketbolcular, Avrupa şampiyonluğunu kazanacaklarına inanıyor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt: "Down Sendromlular Basketbol Takımı'mız Avrupa Şampiyonası için yoğun çalışıyor, bu sefer kupayı getireceklerine inanıyoruz"

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Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenecek 2023 Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenör Osman Yiğenoğlu yönetiminde 3-10 Eylül tarihlerinde Padova kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendrumluların spordaki başarılarına dikkati çekerek, "Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'mız Avrupa Şampiyonası için yoğun çalışıyor, bu sefer kupayı getireceklerine inanıyoruz." dedi.

Ailelerin çocuklarını spora yönlendirilmesinin önemini anlatan Kurt, "81 ilde 700'e yakın spor kulübümüzde 100 bine yakın down sendromlu, otizmli ve engelli çocuğumuz spor yapmakta. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle çocuklarımız 15 branşta spora katılıyor." diye konuştu.


- Yiğenoğlu: "Rövanşı İtalya'dan almak ve kupayla dönmek istiyoruz

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Osman Yiğenoğlu da son üç yıldır Kovid-19 dönemi de dahil ara vermeden çalıştıklarını belirterek, "2023 Avrupa Şampiyonası'na arkasından 2024'te Antalya'da yapılacak Trisome Oyunları'na hazırlanıyoruz. Son Avrupa Şampiyonası'nda takımımız ikinci olmuştu. Finalde İtalya'ya kaybetmiştik. İnşallah bu sefer birinci olarak rövanşı İtalya'dan almak ve kupayla dönmek istiyoruz." dedi.

2024 Antalya Trisome Oyunları'nın da önemini vurgulayan Yiğenoğlu, "Ev sahibi avantajıyla Antalya'da şampiyon olarak turnuvayı tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Yiğenoğlu, henüz spora başlayamamış diğer down sendromlu çocukların da bu sporcuların başardıklarını görerek spor salonlarına gelmelerini istediklerini, bu konuda kendilerine ulaşılması halinde her türlü desteği sağlayacaklarını da kaydetti.


- İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorlar

Takım kaptanı Gökhan Kotan ise Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için "Biz hazırız, rakibimizi bekliyoruz, hocalarım beni basketbola aşık etti, basketbola aşkla devam ediyorum. Haftada üç gün antrenman yapıyoruz. Osman hoca ile çok çalışıyoruz. İtalya'da madalyayı kazanacağız, kupamızı kaldıracağız, İstiklal Marşı'mızı okutacağız." şeklinde konuştu.

Oyunculardan Egehan Sınav ise uzun zamandır basketbol oynadığını, Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmayı istediklerini belirterek, "Şampiyonluk için gereken ne varsa yapıyoruz. Yüzme de yapıyorum, şu ana kadar 40 madalya kazandım. İnşallah İtalya'dan altın madalya ile döneceğiz." dedi.

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