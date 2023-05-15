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Uzmanlardan tavsiye: İyi ruh hali tahammülü artırır

Uzmanlardan tavsiye: İyi ruh hali tahammülü artırır

Hayat her zaman istediğimiz gibi ilerlemiyor ve güzel anları olduğu kadar zor zamanları da içinde barındırıyor. İşte böyle zamanlarla baş etmenin yolları...

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Uzmanlar hayatın her zaman istediğimiz gibi ilerlemediğini ve güzel anları olduğu kadar zor zamanları da içinde barındırdığını ifade ettiler.
Erzurum Sağlık Müdürlüğü’nün yayınladığı ‘Halk Sağlığı Bülteni’nde, bazen insanların bu zor zamanlar karşısında kendisini güçsüz hissedebileceği belirtilerek, “Oysa, olumsuz durumlarda stresle baş etme yollarını, ihtiyacımız olduğunda destek alabileceğimiz kişi ve müracaat edebileceğimiz yerleri bilirsek, hayatı kendimiz için kolaylaştırmamız mümkündür. Duygu durumumuz aynı zamanda hayata bakış açımızı etkiler. İyi bir ruh hali içerisinde olduğumuzda tahammül düzeyimiz daha yüksek, daha motive oluruz.” denildi.

“Mutlaka destek ve yardım alın”

Depresif duygular içerisinde olunduğunda olaylara karşı farkındalık düzeyinin ve muhakeme yeteneğinin azaldığı belirtilerek, şöyle denildi“ Bu durumlarda uyku ve yeme problemleri yaşayabilir, stres altında hissedebilir, çevreden soyutlanmak, kendimize zarar vermek isteyebiliriz ve aklımıza intihar gibi düşünceler gelebilir. İçinde bulunduğumuz duygu durumun değişmesi ile bu tarz olumsuz düşüncelerimiz genellikle kendiliğinden ortadan kaybolur. Bu dönemin geçici olduğunu bilip kendimize zaman vermemiz çok kıymetlidir. Kimse bu zor süreci tek başına yaşamak zorunda değildir. Çevreden yardım almak, atılabilecek ilk ve en önemli adımdır. Bu gibi durumlarda ailemiz, arkadaşlarımız, aile hekimimiz veya bir ruh sağlığı uzmanından destek almayı ihmal etmemeliyiz.”

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