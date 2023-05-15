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Seçim 2. tura kaldı ne demek, 2. turda ne olacak? 2. tur seçimleri ne zaman?

Seçim 2. tura kaldı ne demek, 2. turda ne olacak? 2. tur seçimleri ne zaman?

Türkiye dün sandık başına gitti ve cumhurbaşkanlığı için oyunu kullandı. YSK'nın son açıklaması ve resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek . 2 tur için oy kullanacak. Peki 2. tur ne demek, seçimler 2. tura kalırsa ne olur?

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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 15 gün sonra ikinci tur seçiminde yarışacak, seçim 2. tura kaldı.Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Türkiye genelinde oy verme işlemi son buldu. Yüksek Seçim Kurulu 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırdı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışıyor. Adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçime günler kala yarıştan çekildiğini duyurmuştu. Bu seçimde bazı ilkler ve sürprizler de yaşandı. Nevşehir ve Giresun'da ilk kez kadın milletvekili seçildi. CHP, Rize'de 43 yıl, Erzincan'da da 8 yıl sonra milletvekili çıkarmayı başardı.

3 milletvekilinin çıktığı Nevşehir'de, 2'si AK Parti'den, 1'i de MHP'den olmak üzere, bütün vekiller Cumhur İttifakı'ndan. MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç MHP'nin birinci sıra adayıydı. Kesin olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 20,5'ini alan Kılıç, kentin ilk kadın milletvekili oldu. Tarihinde ilk kez kadın milletvekili çıkaran bir diğer kent de Giresun oldu. CHP'den ilk sırada aday gösterilen Elvan Işık Gezmiş, yüzde 20 oy alarak milletvekili seçildi.

CHP Rize'den milletvekili çıkardı

Seçim, bazı sürprizleri de beraberinde getirdi. CHP, 43 yıl aradan sonra kesin olmayan sonuçlara göre, Rize'den milletvekili çıkardı. Yüzde 21,4 oy alan inşaat mühendisi Tahsin Ocaklı, meclise gidecek. Bir süpriz de Erzincan'da yaşandı. 2015'ten bu yana kentten milletvekili çıkaramayan CHP, bu kez bir milletvekili meclise gönderecek. CHP listelerinden aday olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yüzde 36,2 oy aldı. Kentte bir milletvekili de AK Parti çıkardı.

Seçimin kilit ismi Sinan Oğan

Seçimin kilit ismi Ata İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan oldu. Oğan yüzde 5,24 oy aldı. Bu nedenle seçimin ikinci tura kaldığının kesinleşmesi durumunda hangi ittifaka destek vereceği önemli. Oğan "Şu an şunu ya da bunu destekleyeceğiz demiyoruz. Terörle arasına mesafe koymayan bize gelmesin" dedi. Oğan pazarlık şartlarına hükümetin ekonomi politikalarını da koydu. Oğan, faiz sebep enflasyon sonuç politikasından vazgeçilmesini istedi. 

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