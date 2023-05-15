YSK Başkanı seçimde açılmayan sandık sayısını açıkladı! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları

YSK Başkanı Ahmet Yener, yurt içinde sandıkların yüzde 99'unun açıldığını belirterek veri girişinin devam ettiğini belirtti. Yener, Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın son oy oranlarını kamuoyu ile paylaştı. Yener, "Bu verilere göre 09.45 itibarıyla Recep Tayyip Erdoğan 49.40, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.96, Sinan Oğan yüzde 5.2, Muharrem İnce yüzde 0.44 oy oranına sahiptir. Veri girişimiz devam etmektedir" dedi. Öte yandan yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 olarak açıkladı. İşte detaylar...

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YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yener veri girişinin devam ettiğini belirterek sandıkların yüzde 99'unun açıldığını aktardı. Yener yaptığı açıklamada Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın son oy oranlarını kamuoyu ile paylaştı.

Yener, YSK önünde basın mensuplarına Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde açılan sandık sonuçları ve oy oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

Saat 09.45 itibarıyla sisteme gelen verileri paylaşan Yener, şunları kaydetti:

"Yurt içi sandık sayımız toplam 192 bin 214 olup, 09.45 itibarıyla 192 bin 187 sandığımız açılmış olup, yüzde 99'luk yurt içinde bir açılma oranı vardır. Şu anda yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir. Yurt dışında 9 bin 594 sandığımız bulunmakta olup, yurt dışında açılan sandık 8 bin 65'tir. Şu an itibarıyla 1529 yurt dışında açılmayan sandık bulunmakta olup, yurt dışında açılan sandık sayısı oranı ise yüzde 84,06'dır. Bu verilere göre 09.45 itibarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,40, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96, Sayın Sinan Oğan yüzde 5,2, Sayın Muharrem İnce yüzde 0,44 oy oranına sahiptir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Veri girişimiz devam etmektedir."

Bu tabloya göre oy oranları şu şekildedir:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 49,40

Kemal Kılıçdaroğlu: 44,96

Sinan Oğan: 5,2

Muharrem İnce: 0,44