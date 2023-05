Sera Kadıgil kocası, kiminle evli? Eşi Tolga Sütlü ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Resmi olmayan sonuçlara öre İstanbul'dan Meclis'e girmeye hak kazanan TİP Sözcüsü Sera Kadigil hayatı ile merak edildi. Saliha Sera Kadıgil Sütlü İstanbul'da doğdu, aslen Gümüşhane Kelkitli ve 39 yaşında. Hukuk fakültesi mezunu olan Sera Kadıgil'in eşi ise Tolga Sütlü'dür. Peki Sera Kadıgil'in eşi Tolga Sütlü kimdir, ne iş yapıyor?

Abone ol

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'e giren vekiller belli olmaya başladı. Meclis'e girmeye hak kazanan isimlerden biri de TİP'li Sera Kadıgil oldu. Aslen Gümüşhaneli, İstanbul doğumlu ve şu anda 39 yaşında. Evli olan Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün eşi akademisyen olan Tolga Sütlü'dür. Henüz çocuğu olmayan Sera Kadıgil Hukuk Fakültesi mezunu..

Sera Kadıgil eşi Tolga Sütlü kimdir?

Tolga Sütlü, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde Doktor Öğretim Üyesi (eski adıyla Yardımcı Doçent) kadrosunda görev yapıyordu.

Eğitim

2007 – 2012: Ph.D. in Medical Science, Karolinska Institutet - Stockholm

Thesis Title: Expansion and Genetic Modification of Human Natural Killer Cells for Adoptive Immunotherapy of Cancer (https://hdl.handle.net/10616/41040)

2005 – 2006: Stockholm Research School on Molecular Life Sciences, Karolinska Institutet - Stockholm

2000 – 2004: B.Sc. in Biological Sciences and Bioengineering, Sabancı University - İstanbul

Çalışma Deneyimi

Sep 2019- current: Assistant Professor, Boğaziçi University, Department of Molecular Biology and Genetics, Istanbul

May 2018 – Sep 2019: Senior Researcher, Sabancı University, Nanotechnology Research and Application Center, Istanbul

Mar 2016 – May 2018: Researcher, Sabancı University, Nanotechnology Research and Application Center, Istanbul

Jun 2014 – Mar 2016: Postdoctoral Researcher, Sabancı University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Istanbul

Jun 2012 – Dec 2013: Postdoctoral Researcher, Karolinska Institutet, Center for Hemarology and Regenerative Medicine, Stockholm

Ödüller

2018 – : Basic Cancer Researcher of the Year, Molecular Cancer Research Society (MOKAD)

2018 – : Technology Incentive Award, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Foundation

2017 – : Young Scientist Awards Program (BAGEP), Science Academy

2013 – : Crystal Gull (Kristal MartI), Kadikoy Anadolu Lisesi Alumni Association

2007 – : International Ph.D. Fellowship, Scientific and Technological Research Council of Turkey