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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun D-100 Akyazı-TEM Akyazı kavşaklarının 1-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönünde trafik işaretlemesi yapılacağından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Söke-Aydın Kuzey kavşakları 88-89. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma ikişer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 0-43. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 45. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Dereli-Şebinkarahisar-Sivas il sınırı yolunun 0-29. kilometrelerindeki toprak ve üstyapı işleri ile sanat yapıları çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

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