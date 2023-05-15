Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.Abone ol
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun D-100 Akyazı-TEM Akyazı kavşaklarının 1-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönünde trafik işaretlemesi yapılacağından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Söke-Aydın Kuzey kavşakları 88-89. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.
TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma ikişer şeritten kontrollü izin veriliyor.
Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 0-43. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Artvin-Erzurum yolunun 45. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Dereli-Şebinkarahisar-Sivas il sınırı yolunun 0-29. kilometrelerindeki toprak ve üstyapı işleri ile sanat yapıları çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.