Deprem bölgesinde 12 ilde son oy oranları Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin olduğu illerde cumhurbaşkanı adaylarını oy durumu merak ediliyor. Saat 21.15 itibarıyla sandıkların yarısından fazlası açıldı. İşte deprem bölgesindeki liderlerin oy oranları.

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Cumhurbaşkanı adaylığı ve 28. dönem milletvekili seçimi için Türkiye sandık başına gitti. 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 bin 884 sandıkta oy kullandı.

Cumhurbaşkanlığı için üç aday, Meclis’e girmek için ise 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı mücadele etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde deprem bölgesinde sonuçların nasıl olduğu merak ediliyor.

Ülke genelinde sandıkların yarısı sayıldı. Deprem felaketini yaşayan illerdeki oy oranları şöyle:

Adana: Açılan sandık oranı %57.70

Kılıçdaroğlu: 48.74

Erdoğan: 45.65

Hatay: Açılan sandık oranı: %59.26

Erdoğan: Yüzde 51.88

Kılıçdaroğlu: Yüzde 44

Kahramanmaraş: Açılan sandık oranı: % 48.40

Erdoğan: Yüzde 70,92

Kılıçdaroğlu: Yüzde 23,08

Malatya: Açılan sandık oranı % 81.64

Erdoğan: Yüzde 69,81

Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,76

Gaziantep: Açılan sandık oranı %67.11

Erdoğan: Yüzde 59.96

Kılıçdaroğlu: Yüzde 34.41

Adana

Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,68

Erdoğan: Yüzde 46,43

Adıyaman: Açılan sandık oranı %79.48

Erdoğan: Yüzde 67.07

Kılıçdaroğlu: Yüzde 30.36

Osmaniye: Açılan sandık oranı %80.38

Erdoğan: Yüzde 62,11

Kılıçdaroğlu: Yüzde 30.91

Şanlıurfa: Açılan sandık oranı: %66.89

Erdoğan: Yüzde 61,80

Kılıçdaroğlu: Yüzde 36,14

Diyarbakır: Açılan sandık oranı: %57.96

Kılıçdaroğlu: Yüzde 70.25

Erdoğan: Yüzde 28,06

Elazığ: Açılan sandık oranı: 84.34

Erdoğan: Yüzde 68,22

Kılıçdaroğlu: Yüzde 27,25

Kilis: Açılan sandık oranı: 91.88

Erdoğan: Yüzde 65,62

Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,74