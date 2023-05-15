İYİ Parti'den milletvekili adayı olmuşlardı! Ünal Karaman ve Gökhan Zan Meclis'e girebildi mi?

İYİ Parti'nin Konya'dan aday gösterdiği eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman, Meclis'e girdi. İYİ Parti'den aday olan eski futbolcu Gökhan Zan ise istediğini alamadı.

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Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman, İYİ Parti'ye katılmıştı. Karaman, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Konya'dan milletvekili olmak için yarıştı.

İYİ Parti'nin Konya 1. sıradan aday gösterdiği Ünal Karaman, Meclis'e girdi. Konya'da 126 bin 208 oy alan İYİ Parti 1 milletvekili çıkarabildi.

Gökhan Zan, milletvekili seçilemedi

AK Parti ve CHP'nin 4'er milletvekili çıkarttığı Hatay'da MHP, TİP ve İYİ Parti 1'er vekil çıkarttı. Böylece İYİ Parti tarafından 2. sıradan aday gösterilen Gökhan Zan, Meclis'e giremedi.