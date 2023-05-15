Evde bakım maaşları hangi illerde yattı 15 Mayıs 10 ilde hesaplara yattı

Evde bakım maaşları hangi illerde yattı sorusu vatandaşın merak ettiği konulardan biri oldu. Evinde yaşlı, engelli ya da hasta vatandaşlara bakan kişilere ödenen evde bakım maaşı son zamla birlikte 4. 337 lira oldu. Evde bakım maaşları 15 mayıs pazartesi günü başta Tokat, Iğdır, Rize, Afyon, Eskişehir ve Bolu olmak üzere 10 ilde hesaplara yattı.

Abone ol

Evinde hasta, yaşlı ya da engelli hastalara bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları 2023 yılında gelen son zamla birlikte 4.337 oldu. her ay düzenli ödenen, devlet tarafından hesaplara yatırılan evde bakım maaşları 15 Mayıs pazartesi günü hangi illerde yattı sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. 15 mayıs evde bakım maaşları 10 ilde hesaplara yattı.

15 Mayıs 2023 evde bakım maaşı yatan iller; Bolu, Afyon, Rize, Tokat, Iğdır, Eskişehir, Mersin, Nevşehir, Manisa ve Aksaray oldu.

Evde bakım maaşı 2023 yılında ne kadar oldu?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı yeni tutarı 4.337 TL oldu.

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Öte yandan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada evde bakım yardımı geciken illerde ödemelerin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Evde bakım maaşı yattı mı nasıl sorgulanır?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS ile sorgulama nasıl yapılır?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz

Kimler evde bakım maaşı alır?



Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor.

Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda ‘özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir’ ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir.

18 yaşının üstündekiler içinse, raporda ‘tam bağımlı’ ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.