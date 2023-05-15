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Türkiye'deki seçimler Çin ve Japonya'da yankı buldu

Türkiye'deki seçimler Çin ve Japonya'da yankı buldu

Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, Uzak Doğu'daki basın ve medya kuruluşlarının haberlerinde geniş yer aldı.

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Çin haber ajansı Xinhua, seçimlerle ilgili haberinde, "Oyların yüzde 93'ünün sayıldığı Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması muhtemel" başlığını kullandı.

Haberde oy sayımının devam ettiği, adaylardan hiçbirinin henüz seçilmek için gerekli yüzde 50 oy çoğunluğunu sağlayamadığı belirtildi.

Parlamento seçimlerinin geçici sonuçlarına yer verilen haberde, oy sayımı sona yaklaşırken 600 sandalyeli mecliste Cumhur İttifakı'nın 323, Millet İttifakı'nın 214 ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın 63 milletvekili çıkaracağının öngörüldüğü kaydedildi.

Devlet televizyonu CCTV de Yüksek Seçim Kurulu Başkanının sandıkların 91,93'ünün sayımının ardından açıkladığı sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların yüzde 49,9'unu, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 44,49'unu kazandığını gösterdiğini bildirdi.

Haberde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Merkezi Hong Kong'da bulunan South China Morning Post gazetesi ise seçimlerle ilgili haberini, "Türkiye, Erdoğan'ın önde götürdüğü seçimde tarihi ikinci tura hazırlanıyor" başlığıyla verdi.

Haberde, "Türkiye'nin en uzun süre görev yapan lideri Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu ile başa baş seçim mücadelesine kilitlenmiş durumda." ifadesi kullanıldı.

Gazete, haberinde, seçim sonuçlarının, Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde ilk kez ikinci tur seçime gideceğine işaret ettiğini belirtti.

- Japonya

Seçimler, Japonya basınında da geniş yankı buldu. Devlet televizyonu ve kamu yayıncısı NHK'nin internet sitesinin ana sayfasında yer verilen haberde, "Hem görevdeki hem de muhalefet adayı çoğunluğa ulaşamadı, ikinci tura kaldı" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Japonya'nın yerel saati 11.00 itibarıyla Anadolu Ajansının açıkladığı oy sayım oranına yer veren NHK, söz konusu sonuç itibarıyla her iki liderin 28 Mayıs'ta yeniden yarışacağını aktardı.

Japon haber ajansı JIJI de "Görevdeki Erdoğan önde" başlığıyla verdiği haberinde, "İktidar koalisyonunun meclis çoğunluğuna ulaştığını ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı" vurgulandı.

Nikkei Asia ise "Türkiye ikinci turla karşı karşıya. Erdoğan önde" başlıklı haberde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50 barajını aşamadığı belirtildi.

Ulusal gazete Yomiuri Shimbun'un, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda" başlığını kullandığı haberde, oyların yeniden sayım taleplerinin, muhtemel sonucun açıklanmasını önemli ölçüde geciktirdiği iddia edildi.

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