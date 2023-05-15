CHP 43 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'den vekil çıkarttı

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimi'nde, CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de 43 yıl sonra bir ilke imza atarak vekil çıkardı. Partinin kentteki 1'nci sıra adayı yüksek inşaat mühendisi Tahsin Ocaklı, Meclis'e gidecek. Rize'de AKP 2, CHP 1 milletvekili çıkarttı.

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Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık sonuçları açıklanmaya devam ederken, Meclis tablosu da belli olmaya başladı.

Açıklanan sonuçlara göre CHP, Rize'de 1980'den bu yana ilk kez vekil çıkardı. Partinin kentteki 1'nci sıra adayı yüksek inşaat mühendisi Tahsin Ocaklı Meclis'e gidecek.

Kentte toplam 266 bin 203 seçmen bulunuyor. Partilere göre milletvekili sayıları şöyle;

AK Parti: % 53.9 (2 vekil)

CHP: % 21.2 (1 vekil)

MHP: % 12.9

YRP: % 5.0

BBP: % 1.5

ZP: 1.4