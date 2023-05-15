BIST 4.796
DOLAR 19,65
EURO 21,35
ALTIN 1.273,02
HABER /  DÜNYA

Macron ve Zelenskiy Paris'te bir araya geldi

Macron ve Zelenskiy Paris'te bir araya geldi

Fransa'nın, Ukrayna'ya hafif tanklar ve zırhlı araçlar göndereceği bildirildi

Abone ol

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Paris'te bir araya geldi.

Macron ve Zelenskiy'nin Paris'te yaklaşık 3 saat süren görüşmesine ilişkin Elysee Sarayı'ndan yapılan ortak yazılı açıklamada, iki liderin Ukrayna-Rusya savaşını kınadığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarından derhal ve koşulsuz olarak askeri güçlerini çekmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, Fransa ve Ukrayna'nın, Rusya'yı ayrıca Zaporijya nükleer santralinden çekilmeye çağırdığı aktarıldı.

Açıklamada, Fransa'nın Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunun altı çizildi.

Paris yönetiminin gerektiği müddetçe Ukrayna'ya siyasi, mali, insani ve askeri desteğini devam edeceğine işaret edilen açıklamada, Fransa'nın gelecek haftalarda birçok taburu eğiteceği ve bunları düzinelerce zırhlı araç ve hafif tanklarla donatacağı, söz konusu tanklar arasında AMX 10-RC tipi hafif muharebe tanklarının da olacağı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Paris yönetiminin çabalarını "Ukrayna'nın hava savunma kapasitelerini desteklemeye" odakladığına dikkat çekildi.

Fransa'nın Ukrayna'ya daha önce 2 DNA laboratuvarı gönderdiği ve Ukrayna'nın barış planını desteklediği bildirildi.

Ukrayna ve Fransa'nın Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar almaya çağırdığına değinilen açıklamada, Fransa'nın Ukrayna'nın Karadeniz Tahıl Girişimini devam ettirmek konusundaki çabalarının önemini vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna ve halkının geleceğinin Avrupa ailesinin bünyesinde olduğu, Fransa'nın NATO-Ukrayna Komisyonu'nu desteklediği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçimlerin 2. turunda 14 günlük süreç nasıl işleyecek? 20 Mayıs'ta oy verme işlemi başlıyor
Seçimlerin 2. turunda 14 günlük süreç nasıl işleyecek? 20 Mayıs'ta oy verme işlemi başlıyor
İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Bursa'da feci kaza! Servis aracı ile özel halk otobüsü çarpıştı
Bursa'da feci kaza! Servis aracı ile özel halk otobüsü çarpıştı
İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Binali Yıldırım, Sinan Oğan’ı arayarak tebrik etti
Binali Yıldırım, Sinan Oğan’ı arayarak tebrik etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi milletvekili seçildi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi milletvekili seçildi
CHP heyeti YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti!
CHP heyeti YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti!
TİP'li Mehmet Aslantuğ Meclis’e giremedi
TİP'li Mehmet Aslantuğ Meclis’e giremedi
Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı tebrik etti
Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı tebrik etti
Emine Erdoğan'dan seçimlere ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan seçimlere ilişkin paylaşım
İstanbul Bahçelievler'de seçim sonuçlarına itiraz edildi
İstanbul Bahçelievler'de seçim sonuçlarına itiraz edildi
Sinan Oğan'dan ittifak mesajı: Önümüzdeki günlerde yol haritamızı belirleyeceğiz
Sinan Oğan'dan ittifak mesajı: Önümüzdeki günlerde yol haritamızı belirleyeceğiz