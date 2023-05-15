Memleket Partisi seçimlerde istediğini alamadı

Milletvekilliği seçimlerine tek başına giren Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi 0.88 oy oranına sahip oldu.

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14 Mayıs seçimleri için 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olan İnce, seçime kısa süre kala yarıştan çekildi.

Ancak Memleket Partisi, Meclis'e girme umuduyla seçimlere katıldı.

Muharrem İnce seçimlerden önce Türkiye'nin, geleceğin, çocukların Memleket Partisi'ne ihtiyacı olduğunu dile getirerek partisinin mutlaka Meclis'te olması gerektiğini belirtmişti.

Memleket Partisi'nin oy oranı belli oldu

Her hangi bir ittifak çatısı altında seçime girmeyen Memleket Partisi'nin ise oy oranı belli oldu.

0.88 oy aldı

Memleket Partisi, kesinleşmeyen sonuçlara göre şu an 0.88 oy oranına sahip oldu.