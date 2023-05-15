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Kemal Kılıçdaroğlu: Seçim balkonda kazanılmaz, ikinci turda mutlaka kazanacağız

Kemal Kılıçdaroğlu: Seçim balkonda kazanılmaz, ikinci turda mutlaka kazanacağız

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı liderleriyle birlikte yaptığı açıklamada, "Hiç kimse oldubittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz!" dedi.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mİllet İttifakı liderleriyle birlikte açıklama yaptı.

Seçmelere teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Özellikle gençlerin ve kadınların yüksek katılımı dolayısıyla son derece mutluyuz. Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması ve sürecin demokratik olgunlukla sürdürülmesi ayrıca memnuniyet vericidir" dedi. 

Erdoğan beklediği sonucu alamamıştır

"Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır" diyen Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse oldubittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz! Veriler şu anda akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne, bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki, Erdoğan toplumdan beklediği güven oyunu alamamıştır. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50'nin üzerindedir. AK Parti'deki oy kaybını da bu gerçek göstermektedir."

Mutlaka ama mutlaka kazanacağız

Kılıçdaroğlu, açıklamasını şöyle sonlandırdı: "Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Halkımız emin olsun, mutlaka ama mutlaka kazanacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz."

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