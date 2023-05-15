Türkiye İşçi Partisi 3 vekil çıkarıyor! Barış Atay Meclis dışı

Türkiye genelinde açılan sandık sayısı yüzde 90'ları aşarken, Türkiye İşçi Partisi'nin vekil sayısı da netleşmeye başladı. Açılan sandıklara göre TİP 3 vekil çıkarıyor. Sera Kadıgil, Erkan Baş ve Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Can Atalay Meclis'e girerken, Barış Atay ve Ahmet Şık gibi isimler bu dönemde vekil olamayacak.

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Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında 13. Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için bugün sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılmaya başlandı.

Tip 3 vekil çıkarıyor

Sandıkların açılma oranı yüzde 90'ları aşarken, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) vekil sayısı da netleşmeye başladı. Şu ana kadar açılan sandıklara göre TİP 3 vekil çıkarıyor.

Hangi isimler Meclis'te?

İstanbul 1. bölge adayı Sera Kadıgil ve İstanbul 3. bölge adayı Erkan Baş Meclis'e giren TİP'li vekillerden oldu. Bu iki isme Barış Atay'ın yerini verdiği Gezi davasından tutuklu bulunan Can Atalay da dahil oldu. Atalay Hatay'dan Meclis'e girdi.

Şık ve Atay Meclis'e giremedi

İstanbul 2. bölge adayı Ahmet Şık ve Antalya 2. sıra adayı Barış Atay ise mevcut sonuçlara göre Meclis'e giremedi.