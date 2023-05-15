CHP'nin adayı Mustafa Sarıgül Meclis'e gidiyor

Türkiye kritik seçimin sonuçlarına kilitlenirken, oyların yüzde 99,9'unun sayıldığı Erzincan'daki milletvekili dağılımı belli oldu. CHP'nin aday gösterdiği Mustafa Sarıgül, iki vekillikten birini alarak TBMM'ye girdi.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, memleketi Erzincan'dan CHP'den milletvekili adayı olarak gösterilmişti. Geçtiğimiz seçimde AK Parti'nin 2 milletvekili çıkardığı Erzincan'da sandıkların yüzde 99,9'u açıldı.

Sarıgül Meclis'e girdi

Erzincan'da AK Parti yüzde 38,43 oy alırken, CHP ise geçen seçime göre oylarını artırarak yüzde 36,33'e ulaştı. Bu sonuçlara göre Mustafa Sarıgül, Erzincan'ın 2 milletvekilinden biri oldu. Erzincan'da AK Parti'nin 2 olan milletvekili sayısı ise 1'e düştü.