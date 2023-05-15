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İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona oldu!

İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona oldu!

Espanyol'u 4-2 yenen Barcelona, puanını 85'e yükselterek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 27. kez kupayı müzesine götürdü.

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İspanya La Liga'nın 34. haftasında Barcelona, deplasmanda Espanyol ile karşılaştı. Rakibini 4-2 mağlup eden Barça, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Puanını 85 yapan Katalan ekibinin, en yakın takipçisi Real Madrid'in 71 puanı bulunuyor.

Ligde 27. kez zafere ulaşan Barcelona'yı, Real Madrid de, "2022-2023 sezonu şampiyonu Barcelona'yı tebrik ederiz" sözleriyle tebrik etti.

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