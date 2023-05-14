CHP'nin elindeki son oy oranı! Mansur Yavaş son durumu paylaştı Kılıçdaroğlu ve Erdoğan...

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir kez daha kameralar karşısına geçti. Yavaş "Bir oyun bile hakkını aramak görevimiz." dedi ve ellerindeki son oy oranlarını açıkladı.

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Oylar sayılmaya devam ederken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, CHP'nin elindeki son verileri paylaştı.

"AA ile ilgili sözlerimizi eleştiriyorlar haksızlar biz bunları yaşadığımız için tedbirliyiz" ifadelerini kullanan Yavaş "11 defa sayılan bölgeler var yoğun itirazlar var. İtiraz olunca ıslak imzalı belgeyi veremiyorsunuz." dedi.

Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın ellerindeki son oy oranlarını da açıkladı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunun 47,7, Erdoğan'ın oy oranının 45,8 olduğunu bildirdi.