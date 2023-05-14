Seçimler Latin Amerika’nın da gündeminde

Seçim sürecini Latin Amerika ülkeleri Brezilya, Venezuela, Kolombiya ve Meksika da yakından takip ediyor.

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Ekonomisi daha çok hammadde ve gıda ihracatına dayanan Latin Amerika ile Türkiye arasında son yıllarda gelişen ekonomik, siyasi ve kültürel etkileşim, bölge ülkelerinin 14 Mayıs seçimlerine ilgisinin de artmasına yol açıyor.

Yaklaşık 660 milyon nüfusa ve 6 trilyona yakın gayri safi yurt içi hasılaya sahip Latin Amerika ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi, son on yılda üç katına çıkarak 2922 yılında 20 milyar dolara yaklaştı.

Uzmanlar ekonomilerin birbirini tamamlayıcı niteliklere sahip olmalarından ötürü, bu yıl da ikili ticaretin artacağını kaydediyor.

Brezilya: “14 Mayıs’ta 2023’ün en önemli seçimleri yapılacak”

Brezilya’nın en eski medya kurumlarından olan O Globo’da yapılan haberde, Pazar günkü seçimlerin çok sayıda analist tarafından bu yıl dünyada yapılacak en önemli seçim olarak görüldüğü kaydedildi.

Haberde Türkiye’nin jeopolitik önemi, NATO üyeliği ve çoğunluğu Müslüman bir ülke olmasının bölgesel ve küresel olarak önem taşıdığına dikkat çekildi.

Gazetede Türkiye’deki seçimlere dair “Ekonomik krizin üzerine depremle sarsılan İslamcı ve muhafazakâr Erdoğan iktidarı, Atatürkçü ve demokratik değerlerin yeniden inşası ve krize çözüm bulma vaadini ön plana çıkaran Kemal Kılıçdaroğlu karşısında 20 yılın en zor sınavına girecek” değerlendirmesine yer verdi.

Geçen yıl Türkiye ile ticaretinde 4,83 milyar dolar ihracat rakamına ulaşarak 3,8 milyar dolar dış ticaret fazlası veren Brezilya, Türkiye’nin Latin Amerika’daki en önemli ticari ortağı konumunda.

“Seçim sonucu Kolombiya’yı yakından ilgilendiriyor”

Geçen yıl Türkiye’ye yaptığı ihracatı 776 milyon dolar arttırarak 2,47 milyon dolara çıkaran Kolombiya’da, ekonomi ve finans haberleri yapan La Republica gazetesinde, 14 Mayıs seçimlerinin son yıllarda ikili ticaretin arttığı Güney Amerika ülkesini de yakından ilgilendirdiğine dikkat çekildi.

Externado Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dekanı Pablo Saavedra imzalı değerlendirmede, son yıllarda Türkiye’nin bölgedeki rolünün ve ekonomik etkinliğinin arttığı; ancak özellikle Gezi protestolarında açığa çıkan demokratik hak ve özgürlükler ve basın özgürlüğü gibi konularda sorunlar yaşandığına yer veriliyor.

Türkiye ile ticaretinde geçtiğimiz yıl 2,1 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası veren Kolombiya’nın, Türkiye’ye yaptığı ihracatın yüzde 98’ini “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” oluşturuyor.

“Erdoğan seçim sonuçlarını tanıyacak”

Son yıllarda ekonomik ve siyasi yakınlaşmanın en üst düzeyde yaşandığı Latin Amerika ülkesi olan Venezuela’da hükümete yakınlığıyla bilinen Globovision televizyonu da seçim sürecini takip eden kanallardan.

Kanal bugünkü haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kaybetmesi durumunda iktidarı devretmeyebileceği yönündeki kaygılar ve iddialara ilişkin yanıtına yer vererek, Erdoğan’ın seçimi kaybetmesi halinde gereğini yapacağı yönündeki açıklamalarını aktardı.

Erdoğan’ın A Haber’e verdiği mülakatı kaynak gösteren haberde, ülkede son zamanlarda AKP’nin iktidarı devretmek istemeyeceği endişesi, İstanbul’da tekrar edilmek zorunda kalınan yerel seçim deneyimlerine de yer verildi.

Globovision’da dün yayımlanan bir haberde de seçimin favorisinin sosyal demokrat Kılıçdaroğlu olduğu kaydedilmişti.

Meksika: “Türkiye’de hayati seçimler”

Meksika’nın en önemli gazetelerinden La Jornada, 14 Mayıs seçimlerini “hayati” olarak nitelendirdi.

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun yanı sıra 50 bin kişinin yaşamını yitirdiği depremin de eklenmesiyle seçimlerin öneminin daha da arttığı belirtilen haberde, Erdoğan’ın asgari ücreti iki katına çıkarması ve Suudi Arabistan’dan 5; Rusya’dan 10 milyar dolarlık kaynağı garanti ettiğine yer verildi.

Latin Amerika’nın en büyük ikinci ekonomisine sahip Meksika ile geçtiğimiz yıl 2,27 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldı.