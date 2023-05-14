YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklama: Veri girişinde problem yok

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı son dakika açıklamada "Veri girişinde aksama yok" dedi ve verilerin siyasi partilerle anlık olarak paylaşıldığını açıkladı.Abone ol
YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarına ilişkin son dakika açıklama geldi.
Yener, "YSK'nın veri girişinde şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz, anlık olarak siyasi partilerle de paylaşılmaktadır.
Şu an itibarıyla yurt içerisinde yüzde 47.08, yurt dışında ise yüzde 12.60 oy girişi gerçekleşmiştir. Gecikme durumunda nasıl durum izleneceği işlenmiştir." dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, son yaptığı açıklamada “Yurt içi sandıklarda yüzde 71,64 yurt dışı sandıklarda ise yüzde 18,76 açılmış olup toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 69,12’dir” dedi.
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