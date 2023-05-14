Sinan Oğan'dan 'ikinci tur' açıklaması! Milliyetçiler bu seçimin kilidi

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını öğrenmek için heyecanla beklerken, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yeni bir açıklama yaptı.

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ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim sunucu henüz belli olmadan yaptığı açıklamada, seçimlerin ikinci tura kalmasının olası olduğunu söyledi. Oğan, "Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler bu seçimin kilidi konumundadır. Muharrem İnce’nin seçimlerden türlü baskılarla el çektirilmesinden sonra son iki gün bize saldırıp bizi haksız yere itham ederek linç girişiminde bulunanların bu siyasal tablodan çıkaracağı çok ders olmalı!" dedi.

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını öğrenmek için heyecanla beklerken, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlerin ikinci tura kalmasının olası olduğunu belirterek, Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin, "bu seçimin kilidi" konumunda olduğunu söyledi.

Oğan'ın paylaşımı şöyle:

"Seçimlerin ikinci tura kalmasını yüksek bir ihtimal olarak görüyoruz. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler bu seçimin kilidi konumundadır. Muharrem İnce’nin seçimlerden türlü baskılarla el çektirilmesinden sonra son iki gün bize saldırıp bizi haksız yere itham ederek linç girişiminde bulunanların bu siyasal tablodan çıkaracağı çok ders olmalı!

Çıkacak her sonuç milletimize hayırlı olsun!

#OAnGeliyor"