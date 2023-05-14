BIST 4.590
DOLAR 19,72
EURO 21,44
ALTIN 1.262,66
HABER /  SEÇİM

Sinan Oğan'dan 'ikinci tur' açıklaması! Milliyetçiler bu seçimin kilidi

Sinan Oğan'dan 'ikinci tur' açıklaması! Milliyetçiler bu seçimin kilidi

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını öğrenmek için heyecanla beklerken, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yeni bir açıklama yaptı.

Abone ol

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim sunucu henüz belli olmadan yaptığı açıklamada, seçimlerin ikinci tura kalmasının olası olduğunu söyledi. Oğan, "Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler bu seçimin kilidi konumundadır. Muharrem İnce’nin seçimlerden türlü baskılarla el çektirilmesinden sonra son iki gün bize saldırıp bizi haksız yere itham ederek linç girişiminde bulunanların bu siyasal tablodan çıkaracağı çok ders olmalı!" dedi.

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını öğrenmek için heyecanla beklerken, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlerin ikinci tura kalmasının olası olduğunu belirterek, Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin, "bu seçimin kilidi" konumunda olduğunu söyledi.

Oğan'ın paylaşımı şöyle:

"Seçimlerin ikinci tura kalmasını yüksek bir ihtimal olarak görüyoruz. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler bu seçimin kilidi konumundadır. Muharrem İnce’nin seçimlerden türlü baskılarla el çektirilmesinden sonra son iki gün bize saldırıp bizi haksız yere itham ederek linç girişiminde bulunanların bu siyasal tablodan çıkaracağı çok ders olmalı!
Çıkacak her sonuç milletimize hayırlı olsun!
#OAnGeliyor"

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Aylin Nazlaka: Kılıçdaroğlu yüzde 51,5 puanla önde
CHP'li Aylin Nazlaka: Kılıçdaroğlu yüzde 51,5 puanla önde
Muharrem İnce'nin sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı
Muharrem İnce'nin sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu "Bu gece uyumayacağız halkım" deyip bir de YSK'yı uyardı!
Kemal Kılıçdaroğlu "Bu gece uyumayacağız halkım" deyip bir de YSK'yı uyardı!
2023 seçim sonuçlarında Yeniden Refah Partisi sürprizi! Meclis'e girdi
2023 seçim sonuçlarında Yeniden Refah Partisi sürprizi! Meclis'e girdi
Güney Çin Denizi'nde Çin-Vietnam gerginliği
Güney Çin Denizi'nde Çin-Vietnam gerginliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim paylaşımı: Sandıkların başından ayrılmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim paylaşımı: Sandıkların başından ayrılmayın
Seçim gecesi Muharrem İnce'ye şok! Sinop İl Teşkilatı toplu istifa etti: Haklarını helal etmediler!
Seçim gecesi Muharrem İnce'ye şok! Sinop İl Teşkilatı toplu istifa etti: Haklarını helal etmediler!
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan seçim açıklaması: Açık ara öndeyiz
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan seçim açıklaması: Açık ara öndeyiz
İsrail, ateşkesin ilk 24 saatinde bir roketin fırlatıldığı Gazze'yi vurdu
İsrail, ateşkesin ilk 24 saatinde bir roketin fırlatıldığı Gazze'yi vurdu
İYİ Parti Milletvekili adayı pes etti! "Yenildik! kazanmak da kaybetmek de var"
İYİ Parti Milletvekili adayı pes etti! "Yenildik! kazanmak da kaybetmek de var"
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından az farkla Erdoğan birinci çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından az farkla Erdoğan birinci çıktı
Sudan'dan kaçıp Çad'a sığınanların sayısı 60 bin oldu
Sudan'dan kaçıp Çad'a sığınanların sayısı 60 bin oldu