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İYİ Parti Milletvekili adayı pes etti! "Yenildik! kazanmak da kaybetmek de var"

İYİ Parti Milletvekili adayı pes etti! "Yenildik! kazanmak da kaybetmek de var"

İYİ Parti Elazığ Milletvekili adayı İrfan Sönmez sosyal medya hesabı üzerinden yenilgiyi kabul etti. Sönmez, "Elazığ’da beklediğimiz sonucu alamadık. Siyasette kazanmak da kaybetmek de var" dedi.

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İYİ Parti milletvekili seçimlerinde beklediğinin çok altında bir oy alırken, İYİ Parti Elazığ Milletvekili adayı İrfan Sönmez, kişisel Twitter hesabı üzerinden hezimeti kabul etti. Sönmez, şu mesajı paylaştı:

Elazığ’da beklediğimiz sonucu alamadık. Siyasette kazanmak da kaybetmek de var… Medyada linç edildik, mertçe mücadele ettik. Sayın Akşener’in gösterdiği güvene teşekkür ediyorum. Sonuna kadar da yanında olacağım… Destek veren herkese teşekkürler." 

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