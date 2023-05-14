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Sevilay Yılman'dan olay seçim tweeti: Kılıçdaroğlu’nun ilk turda alacağını düşünüyorum

Sevilay Yılman'dan olay seçim tweeti: Kılıçdaroğlu’nun ilk turda alacağını düşünüyorum

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları nefes kesiyor. Açılan sandıkların oranı yüzde 71.9'a ulaşırken CHP'ye yakın gazetecilerden AA'nın verilerine itiraz gelmeye devam ediyor. Sevilay Yılman, Kılıçdaroğlu'nun büyükşehirlerde önde olduğunu savunarak, AA'ya ağır ithamlarda bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında nefes kesen bir yarışa sahne oluyor. Acılan sandık sayısı arttıkça iki isim arasındaki fark azalıyor.

Seçim verilerinin ilk açıklandığında yüzde 65'lerde başlayan Erdoğan, 21.38 itibarıyla 50.9'a gerilerken KılIçdaroğlu 43.3'e yükseldi. Açılan sandık oranı ise 73.1'e yükseldi.

Anadolu Ajansı'na "Hakikate dönelim artık" dedi

CHP'ye yakın gazetecilerden Sevilay Yılman, Kılıçdaroğlu'nun ilk turda ipi göğüsleyeceğini düşünenlerden. 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılman, "Arkadaşlar binlerce ıslak imzalı tutanak geliyor… Vallahi yetişemiyorum ama şunu söyleyeyim; Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk turda alacağını düşünüyorum… Çünkü başta tüm büyükşehirlerde Kılıçdaroğlu önde… Bu arada izninizle @anadoluajansi na seslenmek istiyorum; Hadi ama… Saat 21.00 i geçti. Hakikate dönelim artık…" ifadelerine yer verildi.

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